Studenten VUB protesteren tegen cyclocross tijdens blok

Studenten van de VUB willen actie voeren tegen de internationale cyclocross die vandaag op de terreinen van de universiteit georganiseerd wordt. Het gaat om de zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De wedstrijd vindt plaats net tijdens een van de zwaarste periodes van het jaar voor de studenten.

Het is voor het eerst dat een internationale veldrit wordt georganiseerd op de terreinen van de VUB. Dat dat tijdens de blokperiode gebeurt zint heel wat blokkende studenten niet. Daarom willen ze een symbolische actie voeren tijdens de cross.

Rector Caroline Pauwels toont begrip en beseft dat elke student die last zou ondervinden van de wedstrijd er één te veel is. Maar ze zegt dat lang niet alle studenten tegen de veldrit zijn. 'Er is een grote groep studenten die met kerst thuis studeert en dus niet op de campus is tijdens de examens. Daarnaast zijn er ook studenten die wél enthousiast zijn over de cross. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de studenten, hebben we voor extra massablokruimtes gezorgd, waar de studenten zonder overlast kunnen studeren', zegt de rector.

'Dit is een marketingstunt', vertelt Charlotte Vanderheyden van het studentenplatform Blijf Van Onze Blok. 'De VUB zou zijn prioriteiten tijdens deze periode bij zijn studenten moeten leggen'. Daarom zal een aantal studenten vandaag flyeren, en zal er een grote spandoek te zien zijn. De voorbije maanden hebben de studenten ook al een petitie opgestart waarbij ze 1200 handtekeningen hebben ingezameld en naar de rector stuurden, en studeerden ze met z’n allen in de gebouwen van het rectoraat.

De cross gaat om 11 uur van start met de junioren, tussendoor volgen de mannelijke beloften en de Elite-vrouwen. Om 15 uur is het dan de beurt aan de Elite-mannen. Onder andere Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden mee.