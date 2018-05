Studenten op kot in rusthuis

Voor het eerst in ons land kunnen studenten op kot in een woonzorgcentrum. In Heverlee hebben ze daarvoor acht studentenkamers gebouwd. Voorwaarde is wel dat de studenten af en toe eens iets doen met de oudere bewoners, zoals een wandeling maken of pannenkoeken bakken.

Ze zien het al helemaal zitten, de bewoners van het woonzorgcentrum Annuntiaten in Heverlee. Vanaf september komen ook acht studenten hier een kamer huren. In Nederland bestaat het langer, maar voor ons land is het een primeur.

Engagement

Een kamer kost minstens 425 euro. Niet goedkoop, zeker als je weet dat de studenten ook aan vrijwilligerswerk moeten doen.

“We verwachten zeker engagement. Dat vrijwilligerswerk houdt heel concreet in dat ze kaartje moeten leggen. Studenten hebben heel veel talenten”, zegt Erik Van Leeuw. “Je zou de prijs moeten vergelijken met soortgelijk aanbod in Leuven. Dat is de prijs voor zo'n kot.”

Stap te ver

Elisabeth De Witte komt vaak op bezoek bij haar oma Yvonne. Maar hier echt komen wonen, is misschien toch een stap te ver.

“Ik denk dat het zeker tof kan zijn omdat gedaan te hebben, maar ik weet niet of ik het zelf zou doen”, zegt ze. “Waarom? Omdat ik graag samenwoon met mensen die ik ken, zoals mijn vriendinnen."

Feestjes

De bewoners zien het helemaal zitten, ook de feestjes die hun jonge huisgenoten misschien gaan organiseren. “Vroeger moest het hier om 22 uur stil zijn maar dan beginnen die feestjes pas. Dan doen we gewoon mee”, klinkt het.