Studente 3 dagen lang ontvoerd en verkracht

Het parket van Charleroi heeft twee personen aangehouden voor verkrachting en vrijheidsberoving. Ze worden ervan verdacht een 19-jarige Brusselse studente drie dagen lang te hebben opgesloten in een appartement in Charleroi en haar daar seksueel te hebben misbruikt. De vrouw kon haar broer waarschuwen via haar gsm.

Volgens het slachtoffer werd ze afgelopen weekend door vijf personen ontvoerd toen ze uit een nachtclub in Brussel kwam, en naar een studio in het centrum van Charleroi gebracht. Daar zou ze gedrogeerd zijn en drie dagen lang vastgehouden en meerdere keren verkracht zijn.

Google Maps

Uiteindelijk slaagde de tiener erin om op haar smartphone haar locatie te bepalen via Google Maps en haar broer op de hoogte te brengen. Die stapte naar de politie, die in de nacht van maandag op dinsdag ingreep. De agenten van Charleroi konden het meisje bevrijden en twee verdachten oppakken.

Het tweetal is gisteren voor de onderzoeksrechter verschenen en beiden zijn aangehouden voor verkrachting en vrijheidsberoving. Ze ontkennen echter de feiten: volgens hen ging de 19-jarige uit vrije wil mee en heeft ze een relatie met een van hen.