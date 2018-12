Student (20) kritiek na uit de hand gelopen studentendoop

Het parket Antwerpen (afdeling Turnhout) is een onderzoek gestart, nadat een 20-jarige man uit Edegem in kritieke toestand werd opgenomen in het UZA in Edegem na een studentendoop. Twee andere schachten, een 19-jarige uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven, worden in het ziekenhuis verzorgd, maar ze zijn er minder erg aan toe. Mogelijk heeft een inname van visolie voor een verhoogd zoutgehalte in het bloed gezorgd.

Een studentenvereniging uit Leuven organiseerde afgelopen dinsdag en woensdag een doop voor drie nieuwe leden. Het eerste luik vond dinsdagavond plaats in Leuven, gisterenmorgen werden de drie schachten opgehaald en naar een locatie in Vorselaar gebracht.

Inname visolie?

In een afgelegen plek in een bosrijke omgeving moesten de nieuwe leden allerlei opdrachten uitvoeren. Rond 21 uur werd de 20-jarige man uit Edegem onwel. De organisatoren hebben beslist om hem naar het Sint-Jozefziekenhuis in Malle te brengen. Omdat de toestand van de Edegemnaar verslechterde, werd hij overgebracht naar het UZA in Edegem. Op dit moment is de toestand nog steeds zeer kritiek. De twee anderen hadden ook klachten en ze werden ook naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis, maar ze konden wel verhoord worden.

Mogelijk heeft een inname van visolie voor een verhoogd zoutgehalte in het bloed gezorgd. Het verdere onderzoek zal daarover duidelijkheid moeten brengen. Het parket stelt een wetsdokter aan om de verwondingen te onderzoeken.

KU Leuven geschokt

In een reactie laat de KU Leuven weten zwaar geschokt te zijn. De universiteit roept de organisatie ter verantwoording.