Student (20) die in coma raakte na studentendoop is overleden

De 20-jarige student uit Edegem die in een coma raakte na een hartstilstand tijdens zijn studentendoop, is vandaag overleden. Dat bevestigt Koen Metsu, burgemeester van Edegem, aan VTM NIEUWS. "We zijn sprakeloos."

Drie studenten moesten na de doop naar het ziekenhuis, een van hen raakte in een coma en verkeerde in kritieke toestand. De jongeman is nu overleden. "Het is niet te vatten dat een enorm graag geziene, respectvolle jongeman met dit geconfronteerd wordt", reageert de burgemeester. "Edegem is een kleine gemeente, hij was een enorm graag geziene jongeman. We zijn sprakeloos."

Bekijk ook: