Stroomplan tegen drugs in Antwerpen

In Antwerpen is het Stroomplan voorgesteld. Dat plan moet de drugsproblematiek aanpakken in ons land. De lokale en federale politie, het parket, de douane en de sociale inspectie slaan daarvoor de handen in elkaar. En uniek: ze zullen daarvoor samen onder één dak zitten.

Net zoals bij het Kanaalplan ligt ook hier de nadruk op de samenwerking tussen verschillende diensten, zodat er maximaal informatie wordt uitgewisseld. De speurders van de federale en lokale politie gaan samen met magistraten van het Antwerpse parket, de sociale inspectie en de douane een speciale taskforce vormen om de strijd tegen drugs op te voeren.

Die mensen komen trouwens allemaal onder één dak te zitten, een primeur voor ons land. Het nieuwe team krijgt de naam 'KALI', onder meer een verwijzing naar het bekende Calikartel in Colombia.

Tot 80 mensen

In het begin zal de taskforce bestaan uit dertig à veertig mensen. Op termijn is het de bedoeling dat de taskforce uitgroeit tot zeventig, tachtig mensen. Zij komen dus bovenop de agenten die al bezig zijn met de ‘war on drugs’.

Ook de contacten met de Amerikaanse drugsbestrijders van de DEA in Brussel worden aangescherpt. Op die manier hopen ze aan de bron - Colombia, Brazilië en Panama - betere controle te krijgen over de invoer. Daarnaast zal ook het havenpersoneel beter gescreend worden.

Geldstromen

Waarom die taskforce er nu pas komt? “In Antwerpen werken we al enkele jaren aan de drugsproblematiek. In eerste instantie hebben we de drugsdealers aangepakt en de druggerelateerde criminaliteit", legt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit.

"Nu is het moment er om een tandje bij te steken en de geldstromen achter die dealers aan te pakken. Daarom hebben we een taskforce opgestart, om die netwerken te ontmantelen.”

Ter illustratie: in de Haven van Antwerpen werd vorig jaar maar liefst 42 ton cocaïne in beslag genomen. In de haven van Hamburg was dat zeven ton, in Rotterdam dertien ton. Dat heeft niet alleen met de hoeveelheid controles te maken, maar ook met de omvang van de drugstrafiek.