Strooiwagen slipt en belandt in sloot in Poperinge

In Poperinge, West-Vlaanderen, is vanmorgen een strooiwagen van de stad in de sloot beland. De chauffeur verklaarde aan de politie dat hij moest uitwijken voor een dier dat de straat over stak. Hij remde daarom, maar begon ook te slippen. De strooiwagen belandde op zijn zijkant in de sloot, een deel van de lading zout kwam op een veld terecht.

De chauffeur raakte op eigen kracht uit zijn cabine. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De stad had de strooiwagen opgevorderd omdat het op veel plekken gevaarlijk glad was vanmorgen. Ook in de Ouderdomseweg, waar het ongeval gebeurde. Er kwamen twee takelwagens ter plaatse. De weg was zo’n drie uur volledig afgesloten.