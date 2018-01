Strijd tegen illegale goksites opgevoerd

De Kansspelcommissie krijgt er binnenkort twintig man bij. Die versterking komt niets te vroeg, want in de strijd tegen de illegale goksites schiet de commissie vandaag tekort. Voor amper één illegale goksite werden vorig jaar boetes uitgeschreven, schrijven de kranten van Mediahuis.

De Kansspelcommissie verzuipt in het werk. Dossiers lopen achterstand op en is er nog steeds geen volledig overzicht van de goksector in België. "Vooral de gebrekkige vervolging blijft een probleem. Er zijn 148 illegale goksites geblokkeerd, maar in slechts één geval zijn er boetes uit­geschreven. Precies omdat er te weinig mensen zijn", zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die de informatie opvroeg. Die boetes leverden in ­totaal 82.900 euro op. Peanuts in vergelijking met de minstens 70 miljoen euro die jaarlijks op de sites wordt vergokt.

De commissie - die een dertigtal personeelsleden in dienst heeft - trok al verschillende keren aan de alarmbel, maar nu krijgt die smeekbede ook gehoor bij ­minister van Justitie Koen Geens (CD&V): er komen twintig extra werkkrachten.

"Zo kunnen we beter controleren of iedereen zich aan de ­regels houdt en vooral minderjarigen weghouden van gokken", reageert directeur Peter Naessens tevreden. "Maar met meer volk zullen we ook betere dossiers over illegale sites kunnen opstellen. En dat moet tot meer sancties leiden."