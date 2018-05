Strengere regels voor rokers op werk? Het werkt!

Om het uur een sigaretje? Niet meer bij Umicore in Olen: sinds een jaar mag het personeel nog maar op één plek roken, en dat enkel tijdens de lunchpauze. Met resultaat: één op de drie rokers is er intussen gestopt.

Mag je roken, en zo ja, hoe vaak? Zoals bij heel wat bedrijven waren er tot vorig jaar bij het metaalverwerkende Umicore in Olen geen echte afspraken over roken op de werkvloer. Behalve dat wie er eentje wilde paffen dat in één van de veertig ‘bushokjes’ op het bedrijfsterrein zou doen en dat er geen peuken zouden rondslingeren.

Tot er in mei vorig jaar plots een nieuw en nogal ingrijpend rookreglement aan de muren hing - een idee van bedrijfsarts Veerle Frederickx, met steun van de directie. Wie nog een sigaret wilde opsteken, kon dat alleen nog in het rooklokaal aan de refter en vooral: énkel tijdens de lunchpauze. Wat meteen inhield dat alle rokende werknemers tot tweemaal toe op een werkdag minstens drie en een half uur van hun sigaretten verstoken zouden blijven. Voor velen geen sinecure.