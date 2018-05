Straten blank in regio Sint-Truiden

In en rond Sint-Truiden is een hevig onweer losgebarsten. Enkele straten in de deelgemeente Velm liepen onder water en in Brustem sloeg de bliksem in op een elektriciteitscabine.

Rond 18 uur barstte het onweer in alle hevigheid los boven de fruitstreek. De Velmerlaan en de Langstraat stonden in een mum van tijd onder water. In Brustem sloeg de bliksem in op een elektriciteitscabine waardoor Brustem-Dorp en Kapelhof zonder elektriciteit vielen.

Zowel de brandweer als Infrax gingen ter plaatse. Via Facebook laat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weten dat er een reserve mobiele stroomgroep van Infrax onder weg is vanuit Brussel. Verwacht wordt dat iedereen in de loop van de avond opnieuw stroom zal krijgen.

Foto: Birger Vandael (HLN)