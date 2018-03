Straks vergunning voor huisdieren?

De Waalse minister van Dierenwelzijn, Carlo Di Antonio (CDH), wil een vergunning invoeren voor het houden van huisdieren, zoals honden of katten. Op die manier moet het makkelijker worden om mensen te straffen die hun dieren verwaarlozen of slecht behandelen. De Waalse regering bespreekt donderdag het voorstel.

"Een huisdier is een gevoelig wezen, met behoeftes, interesses en een waardigheid", klinkt het bij Di Antonio. Net daarom stelt hij voor om een vergunning in te voeren voor het houden van een huisdier. Iedereen krijgt die vergunning automatisch vanaf zijn of haar achttiende, mensen hoeven er geen examen voor af te leggen. Maar de vergunning kan wel tijdelijk of definitief worden ingetrokken als blijkt dat iemand zijn dieren slecht behandelt of verwaarloost.

Het voorstel van Carlo Di Antoni wordt komende donderdag besproken in het Waalse parlement.