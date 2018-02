Straks uitsluitsel over foltering Soedanezen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) krijgt deze week het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar de mogelijke foltering van Soedanezen die door België naar hun herkomstland waren uitgewezen. Dat heeft de minister vandaag gezegd in de bevoegde Kamercommissie.

Het is al een tijdje wachten op het rapport. Dat werd door minister Jambon aan het CGVS gevraagd na berichten over mishandelde Soedanezen. In afwachting van het rapport werd beslist voorlopig geen Soedanezen naar hun thuisland te repatriëren.

Op een vraag van Georges Dallemagne (cdH) antwoordde de minister dat hij het rapport deze week zou krijgen.