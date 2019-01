Straks terug kamperen op school? Crevits kwaad: "Dit begrijp ik niet"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)reageert verbolgen op belangenconflict van de Franse gemeenschapscommissie (COCOF). “Ik begrijp dit niet”, zegt ze in de studio van VTM NIEUWS. Door het belangenconflict wordt er straks hoogstwaarschijnlijk opnieuw gekampeerd aan scholen, terwijl Crevits daar komaf mee wou maken.

Volgens het decreet van Crevits zou er in Brussel, Antwerpen en Gent alleen nog digitaal ingeschreven worden. Maar net voor het gestemd zou worden in het Vlaams Parlement, diende de COCOF een belangenconflict in. Waar wringt het schoentje voor hen?

Voorrang

In Brussel geeft het nieuwe decreet een grotere voorrang aan kinderen met één ouder die het Nederlands beheerst of die al negen jaar school liepen in het Vlaams basisonderwijs. Het aantal voorbehouden plaatsen voor hen zou van 55 procent naar 65 procent stijgen. Maar volgens de COCOF zijn er heel wat kinderen in Brussel die thuis noch Frans noch Nederlands praten, en dus benadeeld worden.

Crevits zegt die reactie niet te begrijpen. “Voor ons was het belangrijk om te verzekeren dat de Nederlandstalige kinderen in Brussel een plaats hebben in het secundair onderwijs”, zegt Crevits.

Chaos

Toch relativeert ze de gevolgen van het belangenconflict. “Om te vermijden dat er nu chaos ontstaat, hebben we vlak voor kerstjaar een decreet goedgekeurd dat het mogelijk maakt om digitaal aan te melden. Scholen die de voorbereidingen hebben getroffen, hebben dat niet voor niets gedaan”, legt Crevits uit.

Door het belangenconflict zullen de regels ten vroegste volgend jaar ingaan. Vanaf dan wordt digitaal inschrijven op school dus verplicht, en zou kamperen voorgoed uit de boze zijn. Een computersysteem zal dan beslissen of een kind een plaats heeft in de desbetreffende school.