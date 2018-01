Straks privébewaking op 5 snelwegparkings

Vijf snelwegparkings in ons land zullen binnenkort van zonsondergang tot zonsopgang bewaakt worden door een privéfirma. Het is een van de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) treft om de smokkel van illegale transmigranten aan banden te leggen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De voorbije weken waren er verschillende incidenten met transmigranten die in vrachtwagens probeerden te geraken om naar Engeland te reizen. Net daarom werkten de kabinetten van minister Jambon en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan een plan om verschillende parkings beter te beveiligen.

Privébewaking

Nu is ook duidelijk wat het actieplan precies inhoudt. In totaal worden er drie maatregelen genomen, waaronder dus de privébewaking van vijf snelwegparking, met veiligheidsagenten én honden.

Tot de opdracht is toegewezen aan een firma, zal de politie die taak vanaf vanavond op zich nemen. Om welke parkings het gaat, wil Jambon niet in detail kwijt. Wel is zeker dat de parkings van Groot-Bijgaarden en Jabbeke in het plan zijn opgenomen, net omdat ze veel transmigranten aantrekken.

Die privéfirma’s mogen geen mensen arresteren en moeten de politie inschakelen als actie nodig is. “Ze mogen wel patrouilleren en alles in het oog houden. Ze hopen daarmee toch de transmigranten af te schrikken”, zegt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer.

Andere maatregelen Daarnaast zullen de lokale en federale politie elke dag controles uitvoeren op het spoor, langs de snelwegen en in de haven van Zeebrugge. Het gaat om kleine, flexibele acties die niet aangekondigd worden.

Tot slot zal de taskforce tegen mensensmokkel een versnelling hoger schakelen. Volgende week komen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samen om informatie over de bendes uit te wisselen, zodat ze gericht aangepakt kunnen worden.

