Straks kilometerheffing op alle Vlaamse wegen

De kilometerheffing die de Vlaamse regering vanaf 2024 of 2025 wil invoeren, moet op alle wegen in Vlaanderen betaald worden. Een cruciale voorbereidende studie in opdracht van de Vlaamse regering onderzoekt enkel nog dat scenario. Dat meldt De Tijd.

Aanvankelijk zou de studie twee scenario's bekijken: een Vlaamse heffing in het hele gewest, en een lokale heffing op filegevoelige plekken, zoals de ring rond Antwerpen. Van het tweede scenario is geen sprake meer.

Volgens de onderzoekers is een gebiedsdekkende heffing de enige manier om sluipverkeer door de maatregel tegen te gaan. Dat betekent dat automobilisten op elke weg in Vlaanderen voor het gebruik ervan moeten betalen.

Fileprobleem

Maar er zijn verschillende varianten mogelijk, bijvoorbeeld een veel hoger tarief op drukke wegen. Sinds enkele jaren wordt de kilometerheffing vaak naar voren geschoven als de ideale manier om de drukte op de Vlaamse wegen te verminderen.

Belastingen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft steeds een algemene kilometerheffing in Vlaanderen verdedigd. Hij benadrukte dat de inkomsten van zo'n heffing dienen om bijvoorbeeld de belasting op de inverkeerstelling te verlagen. Tegelijk zouden ook buitenlandse chauffeurs die over de Vlaamse wegen rijden moeten betalen.