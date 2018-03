Straks islamitische school in Genk?

De Limburgse moslimgemeenschap wil volgend schooljaar in Genk een islamitische school oprichten. Er zouden al vijftig inschrijvingen zijn voor de eerste graad. Dat schrijft het Belang van Limburg. Achter de initiatiefnemers zit volgens de krant de Milli Görüs-beweging, maar dat wordt ontkend.

De initiatiefnemers van de moslimschool vinden dat er in het bestaande onderwijs niet voldoende kansen zijn voor jongeren met een islamitische achtergrond. Toch zou de nieuwe school, die Crescent College zou heten (een verwijzing naar ‘halve maan’), open staan voor jongeren met om het even welke achtergrond.

Lessen Arabisch en Turks

"We zijn de eerste school in Vlaanderen die islamitisch onderwijs zal organiseren. We zullen daarbij ook lessen Arabisch en Turks geven, zodat jongeren de kans krijgen om hun moedertaal beter te beheersen", klinkt het bij Ramazan Erbas, coördinator van de nieuwe school.

Locatie

Het nieuwe college zou graag in de gebouwen van de Regina Mundi-school starten, maar die locatie ligt zeker nog niet vast. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat weten nog geen dossier ontvangen te hebben.

Foto: archief