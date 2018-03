"Straks generatie van medicijnverslaafden"

We kweken een generatie van medicijnverslaafden. Dat zegt klinisch psycholoog en psychoanalyticus Stijn Vanheule (UGent) in een interview met Knack. De Belgische kinderen slikken ieder jaar meer geneesmiddelen, hoewel er vandaag niet meer kinderen ziek zijn dan vroeger. Experts roepen op tot spaarzaamheid.

Samen krijgen de Belgische kinderen jaarlijks meer dan 109 miljoen pillen, druppels, siropen en vaccins toegediend. Tien jaar geleden waren dat er volgens het Riziv ‘maar’ 89 miljoen. Apothekers verkopen daarbij vooral medicijnen die ademhalingsproblemen verhelpen, maar ook de refluxmedicatie, antibiotica en oor- en neusdruppels zijn populair.

Het zijn middelen die in heel wat gevallen nochtans overbodig zijn, zeggen experts. De meeste medicijnen genezen de ziektes niet, maar bekampen enkel de symptomen. Daarnaast kunnen ze andere ziektes tijdelijk verdoezelen, kunnen ze het immuunsysteem van jonge kinderen aantasten en de kinderen lichamelijk afhankelijk maken.

Afhankelijkheid

Het al te vlot toedienen van medicijnen aan kinderen, heeft niet alleen een impact op hun lichaam. Als ze niet leren omgaan met pijn en ongemak, kan dat hun psychische ontwikkeling beïnvloeden. “Vandaag wordt kinderen aangeleerd dat elk onbehagen in hun lijf, emoties of functioneren onmiddellijk met iets materieels moet worden opgelost. Een kind dat pijn heeft, krijgt een pil”, zegt Vanheule daarover in Knack.

“Op zich is er niets mis mee om af en toe zo’n pleister op de wonde te leggen. Maar als je je kind volledig in een deken van pasklare oplossingen wikkelt, creëer je een enorme afhankelijkheid. Op die manier kweken we mensen die een grote kans lopen om chronisch afhankelijk te worden van medicijnen.”

Medicijn wel nodig?

“Hoewel het medicijngebruik toeneemt, hebben kinderen vandaag niet meer medische klachten dan vroeger. Wel zijn hun ouders sneller ongerust”, zegt ook professor kindergeneeskunde Yvan Vandenplas (VUB). “Ook artsen en apothekers zouden zich vaker moeten afvragen of het wel nodig is om een kind neusdruppels, antibiotica, medicatie tegen diarree of laxeermiddelen te geven.”