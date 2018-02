Straks geen onveilige USB-lader meer te koop

Consumentenorganisatie Test-Aankoop waarschuwt voor goedkope USB-opladers voor je smartphone of tablet. “Ze zien er misschien hetzelfde uit, maar er is een grote kans op elektrische schokken en zelfs brand”, klinkt het. De verkoop van onveilige laders wordt dan ook opgeschort. VTM NIEUWS deed in september 2017 al de test waaruit bleek dat verschillende opladers niet brandveilig zijn.

Het klinkt herkenbaar: de oplaadkabel van je smartphone kwijtspelen en een goedkope versie kopen. Een originele van Apple of Samsung kost al snel 25 à 30 euro, terwijl je de vervangopladers vaak onder de 10 euro aantreft. Waarom zou je dan zoveel betalen? Test-Aankoop onderwierp daarom 51 laders aan veiligheidstests, en de resultaten zijn niet geruststellend.

Helft niet in orde

Maar liefst de helft van de geteste laders bleek niet te voldoen aan de gestelde eisen. De belangrijkste gebreken zijn het gebruik van minderwaardige componenten, het niet-respecteren van de minimale afstand tussen het primaire (230 V) en het secundaire circuit (USB-uitgang, 5 V) en het ontbreken van voldoende isolerend materiaal.

Vooral niet-officiële Appleladers bleken problematisch: zowat 80 procent binnen deze categorie bleek niet in orde. Maar ook bij de universele laders voldeed 40 procent niet aan de veiligheidsnorm. In de Samsungcategorie was dat “slechts” 25 procent.

CE-logo

Gevaarlijke laders hebben in veel gevallen geen merknaam en ook geen modelaanduiding. Vaak worden ze aangeboden op buitenlandse webshops (bv. MiniInTheBox) aan zeer lage prijzen, sommige voor slechts enkele euro’s. Maar evengoed troffen we ze aan bij “vertrouwde” webshops zoals Bol.com en Amazon.fr, waaronder ook laders tussen 10 euro en 20 euro.

Opvallend is dat zowat alle onveilige laders een CE-logo dragen, voor Test-Aankoop een bewijs dat een CE-aanduiding niet garant staat voor een veilig product.

Verkoop opgeschort?

Test-Aankoop heeft de FOD Economie gevraagd actie te ondernemen. Die heeft intussen de verdelers van slechte laders gecontacteerd en via hen de fabrikanten gevraagd de nodige documenten te leveren om het tegendeel aan te tonen. Komt deze informatie er niet of blijft het oordeel na heranalyse negatief, dan wordt de verkoop van de lader in kwestie opgeschort.

Onderzoek VTM NIEUWS

VTM NIEUWS testte in september 2017 samen met Howest al eens de veiligheid van officiële en niet-officiële opladers. Daaruit bleek dat bij sommige exemplaren problemen kunnen opduiken op het vlak van brandveiligheid. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zei toen al dat hij na verder onderzoek actie zou ondernemen.