Straks geen jonagolds meer in de winkel?

Binnenkort liggen er mogelijk geen jonagolds meer in de winkel. Door de grote vorstschade vorig jaar is de oogst van de belangrijkste Belgische appelsoort mislukt. Daardoor werden zelfs zeventig procent minder jonagolds geteeld en dat hebben de veilingen nog nooit meegemaakt. Een kilo appelen wordt door de schaarste zelfs dubbel zo duur.

De Belgische Fruitveiling verwacht dat ze binnen ongeveer een maand zonder appelen zit. “Normaal is er 170 miljoen kilogram jonagold en dit jaar hebben we daar maar een groei van 45 miljoen kilo”, zegt Filip Lowette van de Belgische Fruitveiling aan VTM NIEUWS.

Ongezien

In 1991 waren er vijftig procent minder jonagolds, maar een reductie zoals die van dit jaar is ongezien. En dat komt door de late vorst in de nacht van 19 op 20 april vorig jaar. Toen stonden de appelbloesems net in volle bloei.

Veel fruitboeren zagen op die korte tijd een heel groot deel van hun oogst verloren gaan. Fruitboer Bob Goffin verloor de helft van zijn oogst. “Vlak na middernacht was het toen al heel koud, tot ’s morgens acht uur. Het is dus een heel lange periode heel koud geweest en dat is niet goed”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Europa

Ook in de rest van Europa was er grote schade door de vorst. Daardoor is de schaarste nog groter en stijgt de appelprijs. Een kilo jonagold kost normaal gemiddeld 1.20 euro, nu is dat het dubbele.