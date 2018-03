"Straf Hardy heeft grote symboolwaarde"

De levenslange celstraf voor Renaud Hardy, uitgesproken op internationale Vrouwendag, heeft een "grote symboolwaarde" voor advocaat Jef Vermassen. De advocaat verdedigde actrice Veerle Eyckermans, die een moordpoging door Hardy overleefde. "Deze man werd gedreven door een extreme vrouwenhaat."

Zijn cliënte is "zeer opgelucht en bevrijd". "De afgelopen drie weken is ze veranderd: ik heb echt op haar moeten inpraten om te komen, maar uiteindelijk heeft ze het aangedurfd om hem in de ogen te kijken."

Vermassen verwachtte wel dat Hardy zo zwaar bestraft zou worden. "Het is zelden dat iemand voor zoveel misdrijven wordt veroordeeld", zei Vermassen. "Nooit eerder heb ik zo'n gruwel gezien. Als je alles opgelijst hoort, dat is onwaarschijnlijk. Daarom is er ook beslist de maatschappij te beschermen."

Zak lood

Advocaat Jos Vander Velpen, die de familie van Linda Doms verdedigt, sprak van een zak lood die van de rug van de slachtoffers en de nabestaanden valt. "Voor deze mensen was het van kapitaal belang dat Hardy morgen of overmorgen niet meer aan hun deur zou opduiken", aldus de advocaat. "Dat is een hele geruststelling."

Naar Cassatie?

Ook de advocaat van Hardy, Frederic Thiebaut, sprak de pers toe na de uitspraak. "Ik heb geprobeerd een aantal elementen in de weegschaal te leggen, maar daar is geen rekening mee gehouden", reageerde Thiebaut ontgoocheld. De advocaat drukte verder ook de hoop uit dat er op termijn, hopelijk, een oplossing komt voor de stoornis waaraan Hardy Lijdt. "De wetenschap biedt daarop op dit moment geen antwoord."

Na de uitspraak zei Hardy nog een aantal dingen aan zijn advocaat. "Wat hij tegen mij gezegd heeft, daar zeg ik niets over", klonk het. "Dat is beroepsgeheim."

Of Hardy naar Cassatie trekt, is nog niet beslist. "We gaan nu eerst het arrest bestuderen", zegt zijn advocaat. "De beslissing ligt bij mijn cliënt."

