In het centrum van Schaarbeek is er een groot zinkgat ontstaan. De straat is op een drietal plaatsen helemaal ingezakt. De oorzaak is wellicht een waterlek, dat zegt watermaatschappij Vivaqua.

Het tramverkeer op de lijnen 7 en 25 tussen de haltes Meiser en Pétillon in Brussel ligt daardoor tot zondag helemaal stil. Er wordt wel een shuttledienst ingelegd.