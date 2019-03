Stormweer: Hinder voor treinverkeer beperkt tot twee spoorlijnen

De hinder voor het treinverkeer na het stormweer van gisteren is zo goed als overal weggewerkt. Er zijn nog slechts twee spoorlijnen in Vlaanderen waar geen verkeer mogelijk is. Voor het overige worden vanochtend geen problemen gesignaleerd en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel verwacht weinig tot geen gevolgvertragingen.

Op de lijn tussen Brugge en Knokke, die het zwaarst werd beschadigd, zijn de herstellingen aan de bovenleiding nog volop bezig. Er rijdt een vervangende busdienst. Infrabel hoopt dat de werken tegen de vroege namiddag zijn afgerond.

Ook tussen Lichtervelde en Deinze werd de hele nacht doorgewerkt. Daar was zondag een slagboom losgekomen en tegen de bovenleiding beland. Woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit, verwacht dat de herstelling van de overweg en de bovenleiding maandag rond de middag klaar is. De treinen worden er momenteel plaatselijk omgeleid, wat voor vertragingen van een kwartier kan zorgen. Er wordt nog bekeken of er ook hier een vervangende busdienst kan worden ingelegd.