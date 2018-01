Stormschade in ons land geraamd op 50 miljoen euro

De schade van de storm van gisteren wordt geraamd op 50 miljoen euro voor heel België. Dat heeft verzekeringsmaatschappij AG Insurance berekend. Vlaanderen is duidelijk het zwaarst getroffen.

Volgens de grootste brandverzekeraar van het land was er in de eerste 19 dagen van dit jaar in België al meer stormschade dan in heel 2017 samen.

De hevige storm heeft in totaal elf doden geëist in Europa. Acht daarvan vielen in Duitsland, twee in Nederland en ook in ons land kwam één persoon om het leven. Een boom viel op een auto in het Waalse Grez-Doiceau. De bestuurster kwam daarbij om.

Materiële schade Daarnaast is er ook veel materiële schade. De storm kwam gisterochtend aan land in Oostende met rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur. In West-Vlaanderen sneuvelden heel wat daken en ramen. De storm waaide van west naar oost over ons land en in de provincie Antwerpen werden de hoogste snelheden gemeten, in Deurne tot 119 kilometer per uur.

Noodnummer 1722 Het noodnummer 1722 werd nooit vaker gebeld dan gisteren. Er kwamen maar liefst 34.000 oproepen binnen. In vergelijking met de vorige keer dat het nummer actief was, werd er 4,5 keer meer naar 1722 gebeld. Daardoor liepen de wachttijden wel op. Sommige bellers kregen pas na een uur iemand aan de lijn. Dat moet beter, geeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toe. "Het is de tweede keer dat we het noodnummer hebben moeten gebruiken. We moeten daaruit leren. Het is een moeilijke oefening maar we gaan die proberen maken."