Stormloop op stookolie door vrieskou

Door de kou slaan mensen massaal stookolie in. De leveranciers krijgen drie keer meer bestellingen binnen dan anders, ze kunnen niet volgen om ze allemaal vlot af te handelen. En al helemaal niet als de chauffeurs zich aan de verplichte rij- en rusttijden moeten houden. Bedrijven vragen een tijdelijk uitzondering, de regering kan dat aanvragen bij de Europese Commissie.

Gunther Verdickt is zaakvoerder van een stookoliebedrijf en zit normaal gezien op zijn bureau. Maar omdat het zo druk is gaat hij deze week ook zelf stookolie leveren. Het gaat niet anders. “Wij krijgen verschrikkelijk veel oproepen, de telefoon staat niet stil”, zegt hij. “Ik heb geïnformeerd bij de mensen op het bureel en het is heel druk daar. Tientallen leveringen per dag moeten we doen.”

Heel wat mensen spelen op zeker en bestellen bijkomende stookolie, ook al is hun tank nog niet leeg. “We zijn al oud, 86 en 84. Wij kunnen niet zonder warmte blijven”, zegt Julia D’Haeseleer.

Rij- en rusttijden

Het is zo druk dat Gunther zijn tankwagen meerdere keren per dag moet laten bijvullen. De meeste leveranciers hebben drie keer meer werk dan anders, maar door de verplichte rij- en rusttijden krijgen ze hun werk niet gedaan. Daarom vraagt de sector om een uitzondering.

“Een handelaar die op zaterdagvoormiddag een klant wil helpen, uit de kou helpen, die mag maandagmorgen niet vertrekken omdat hij 45 uur ononderbroken rust moet nemen”, legt Johan Mattart van de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars. “Wij vinden dat het bij deze omstandigheden niet verantwoord is om de mensen in de kou te laten. In de Europese verordening is de mogelijkheid voorzien om tijdelijk af te wijken van de reglementering. Wij vragen de Belgische overheid om daar effectief gebruik van te maken.”

Bellot bekijkt

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) laat weten dat hij de vraag van de stookolieleveranciers bekijkt en het bespreekt met zijn collega's in de buurlanden.