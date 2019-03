Stormachtige zondag: lokaal rukwinden tot 120 km/u

Het stormweer houdt lelijk huis in Vlaanderen met rukwinden tot 120 km/u. In Mol is een man omgekomen onder een boom. Het treinverkeer is overal ernstig verstoord. Het KMI heeft in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen code oranje afgekondigd. Verschillende bossen en parken zijn gesloten, en ondertussen valt op veel plaatsen stormschade te noteren, vooral door ontwortelde bomen.

In Oost-Vlaanderen krijgen de hulpdiensten vandaag honderden oproepen voor schade door het stormweer. Op de E17 in de richting van Kortrijk kwam een omgevallen boom op de motorkap van een wagen terecht. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van gewonden.

De Gentse brandweer had vanmiddag al bijna 400 interventies lopen. "De schade wordt vooral veroorzaakt door omgewaaide bomen. Het is enorm druk en we vragen dat mensen met niet-dringende schade het e-loket gebruiken", zegt woordvoerder Bjorn Bryon .

De hulpdiensten rukken in heel Oost-Vlaanderen uit voor weggewaaide dakpannen, hekken, bomen en panelen.

In het centrum van Gent zijn terrassen weggewaaid en plantenbakken weggeslingerd. Ook uit de deelgemeenten Wondelgem, Drongen, Gentbrugge en Oostakker zijn er meldingen van schade, vooral door omgewortelde bomen.

Op de E17 in De Pinte kwam een omgevallen boom op de motorkap van een wagen terecht. De auto werd bijna vernield maar de inzittenden raakten niet gewond. Verschillende rijstroken van de snelweg zijn tijdelijk afgesloten door bomen op de rijbaan, onder meer ter hoogte van Destelbergen en Zwijnaarde.

Om 15 uur zijn twee rijstroken in Lokeren versperd richting Gent door een boom op de E17.

Zoo Antwerpen en Planckendael gesloten

De dierenparken de Zoo in Antwerpen en Planckendael in Muizen sluiten zondagnamiddag, uit voorzorg tegen de hevige wind. "De veiligheid van de bezoekers en de dieren gaat voor", zegt woordvoerder Ilse Segers.

Treinverkeer op hele spoornet verstoord

Het treinverkeer in Oost- en West-Vlaanderen is vanmiddag volledig stilgelegd ten gevolge van het stormweer. Dat is vernomen bij infrastructuurbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. Er zijn te veel incidenten op het net, zoals bomen en takken die op de sporen beland zijn.

Ook het treinverkeer van Antwerpen richting Nederlandse grens en tussen Leuven en Brussel is tot nader order stopgezet. De treinen die nog onderweg waren rijden voort tot aan de nabijgelegen stations. Dit alles maakt dat het treinverkeer op het volledige net zeer zwaar verstoord is.

De perrons van het station van Brugge zijn zondagnamiddag dan weer preventief ontruimd omwille van instortingsgevaar van een nabijgelegen gebouw. De lijn tussen Brugge en Knokke blijft zeker tot morgenmiddag verstoord omdat de schade aan de bovenleiding te groot is.

Ook het station van Antwerpen-Centraal is preventief ontruimd om de veiligheid te garanderen.

Er is op het spoornet door de rukwinden onder meer hinder op de lijnen tussen Brugge en Knokke en Brugge en Blankenberge, tussen Ingelmunster en Kortrijk, en tussen Lichtervelde en Deinze, waar ter hoogte van Tielt een slagboom in de bovenleiding beland is. Maar ook tussen Leuven en Brussel, tussen Leuven en Hasselt en tussen Ternat en Jette is het treinverkeer onderbroken.

Op veel plaatsen zijn bomen, takken of weggewaaide spullen tot zelfs tuinhuisjes op de sporen beland.

De NMBS laat weten dat het garanderen van de veiligheid nu prioriteit heeft. De treinen worden daarom naar de stations gestuurd en treinen die ergens vast zijn komen te staan worden geëvacueerd. Pas als de wind gaat liggen en de situatie weer veilig verklaard wordt, zullen er opnieuw overal treinen rijden.