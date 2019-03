Stormachtige zondag: lokaal rukwinden tot 120 km/u mogelijk, code oranje in deel van Vlaanderen

Het wordt een regenachtige zondag, met vooral veel wind, die aan de kust zelfs stormachtig kan worden. Wie vandaag "even gaat uitwaaien aan de zee", past dus beter op zijn tellen. De rest van de week kondigt zich niet veel beter aan, met vooral veel regen. Dat meldt het KMI.

Zondagochtend is het zwaarbewolkt met eerst matige regen. In de loop van de voormiddag wordt het droger en komen er opklaringen. Later in de namiddag verwachten we nog enkele buien.

De temperaturen stijgen naar 6 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in Vlaanderen.

De zuidwestenwind ruimt op het einde van de voormiddag naar het westen en wordt krachtig tot zeer krachtig en stormachtig aan de kust.

Vooral tussen 12.00 uur en 18.00 uur kunnen de rukwinden waarden bereiken tot 100 km/u. Zondagavond en -nacht neemt de wind wat af en wordt het wisselvallig met buien.