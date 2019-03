Storm Freya trekt over ons land: "Rukwinden tot 100 km/u"

Het lenteweer van vorige week lijkt helemaal verdwenen. Het is vandaag wisselvallig met regen of felle buien en veel wind met rukwinden van 70 tot lokaal 100 kilometer per uur. In de namiddag wordt het tijdelijk droger vanaf het westen. Maxima schommelen van 5 tot 10 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met vaak regen en maxima rond 10 graden, meldt het KMI.

Het wordt vandaag in de loop van de namiddag droger vanaf het westen met opklaringen. De wind is eerst nog vrij krachtig tot krachtig uit zuidwest met rukwinden van 70 tot lokaal dus 100 kilometer. In de loop van de dag ruimt de wind naar west en wordt dan matig tot vrij krachtig met rukwinden tot rond 50 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense Hoogten en 10 graden in het westen van het land.

Winters

Komende nacht wordt het opnieuw wisselvallig met buien vanuit Frankrijk, mogelijk met een donderslag. Op de Ardense hoogten kunnen de buien winters van karakter worden. De minima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen en 5 graden in Vlaanderen. Dinsdag blijft het wisselend bewolkt met enkele buien die gepaard kunnen gaan met wat korrelhagel en een paar donderslagen.

In het zuidoosten kunnen de buien 's ochtends een winters karakter hebben. De maxima schommelen tussen de 5 en 10 graden. De wind waait matig of vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur. De rest van de week blijft het grijs en regenachtig.