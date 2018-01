Storm: dit willen kleurcodes zeggen

Vannacht is in ons land code oranje van kracht voor rukwinden. Maar wat willen die kleurencodes van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) voor onweer eigenlijk zeggen? Dit is hoe je ze moet interpreteren.

Er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van onweer.

Er is plaatselijk kans op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen.

Er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.

Er is een grote kans op hevig onweer met waarschijnlijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen. Blijf in de mate van het mogelijke binnen.

Bron: KMI.be