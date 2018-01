Storing? Compensatie straks verplicht

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) werkt aan een wettelijk kader voor een compensatie bij telecomproblemen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS in een reactie op de problemen bij Proximus. De Croo hoopt tegen maart een uitgewerkt voorstel klaar te hebben.

Om de algemene storing van gisteren en vandaag te compenseren, zal Proximus twee weken lang alle betalende televisiekanalen openzetten voor alle klanten. Op een financiële compensatie hebben getroffen klanten geen recht, want een wettelijke compensatieverplichting is er in ons land nog niet.

In Nederland is die er wel. Telecomoperatoren moeten klanten daar compenseren door één dag abonnementsgeld terug te betalen bij een storing die tussen de 12 en de 24 uur duurt. Als de storing langer duurt, komt er per dag nog een dag abonnementsgeld bij.

Minister De Croo werkt op dit moment aan een gelijkaardige regeling. Tegen maart hoopt hij een uitgewerkt voorstel te kunnen voorleggen aan de ministerraad.

