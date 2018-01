Storing bij Telenet: "Problemen opgelost"

Heel wat gebruikers van Telenet ondervinden problemen met digitale televisie en webmail. Op Twitter reageren heel wat ontevreden klanten. Volgens Telenet was er een koelingsprobleem in de servers in Mechelen, maar zijn de problemen nu opgelost. Dat laat een woordvoerster weten aan VTM NIEUWS.

"Mensen kunnen een tijdje mogelijk niet op hun webmail en kunnen geen films opvragen", zei een woordvoerster toen VTM NIEUWS vroeg naar een reactie op de berichten op sociale media.

Op de website allestoringen.be was lange tijd een piek te zien in het aantal meldingen.