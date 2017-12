Storing Belfius betaal-app opgelost

Klanten die vandaag wilden gebruik maken van de mobiele app van Belfius, kregen als sinds twaalf uur vanmiddag een foutmelding wanneer ze via tablet of smartphone een betaling willen uitvoeren. Het ging om een technische storing, die rond kwart voor zes werd opgelost.

De storing startte vanmiddag waardoor enkel pc-gebruikers nog onlinebetalingen kunnen uitvoeren. “De app via smartphone en tablet werkt niet meer, maar via de computer werkt de Direct Mobile nog wel”, bevestigt woordvoerster Ulrike Pommee aan VTM NIEUWS. “We werken aan een oplossing en hopen de applicatie zo snel mogelijk weer actief te krijgen. Het gaat om een technische storing, over de aard van de storing communiceren we niet.”

Belfius heeft zo’n miljoen klanten die de app gebruiken. Het is nog niet duidelijk of zij een compensatie of vergoeding zullen krijgen voor dit ongemak.