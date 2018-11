Stoppremies voor Belgische politici hoogste van West-Europa

De uittredingsregeling voor Belgische politici is gunstiger dan die van collega-politici in de andere West-Europese landen. Dat blijkt uit een vergelijking die De Tijd maakt.

Parlementsleden die al lang in het parlement zetelen, kunnen in ons land tot vier jaar loon - of 467.000 euro bruto - als uittredingsvergoeding krijgen. Voor wie pas na 2014 in het Vlaams Parlement of de Kamer werd verkozen, is dat maximaal twee jaar loon of 234.000 euro bruto.

In Nederland, Frankrijk en Duitsland liggen de uittredingsvergoedingen in de lijn van de Belgische regeling van na 2014, maar worden de vergoedingen ingeperkt als de parlementsleden andere inkomsten hebben. In ons land is de uittredingsvergoeding alleen onverenigbaar met een pensioen. In het Verenigd Koninkrijk blijft de vergoeding beperkt tot zes maanden loon, in Luxemburg tot drie.