Stofje checkt of chauffeur drugs nam

Binnenkort wordt het voor de politie gemakkelijker om gedrogeerde chauffeurs te betrappen. Momenteel is de procedure om dat te doen erg duur en omslachtig. Binnenkort volstaat het om met een doekje over het stuur te wrijven en dat in een 'trace mobile' te steken. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Tijdens wegcontroles neemt de politie bij vermoedens van een gedrogeerde chauffeur een speekseltest af. Als die positief is, volgt een bloedtest, maar daarvoor is een dokter vereist. Het vraagt dus heel wat geld en moeite om gedrogeerde chauffeurs te beboeten, zeker omdat de politie slechts in de helft van de gevallen effectief sporen van drugs terugvindt. Speekseltesten zijn trouwens ook duur en schaars.

Stukje stof en mobile trace volstaan

Met een ‘mobile trace’ verloopt die procedure binnenkort anders. Een stukje stof van twee vierkante centimeter waarmee de politie over het stuur of de handen van de chauffeur wrijft, geeft cruciale info. Zo’n stofje past in een drugdetectietoestel en die machine zoekt vervolgens of er sporen zijn achtergebleven van onder meer cocaïne of hasj.

“Chauffeurs zullen enkel na een positief resultaat nog een speekseltest moeten ondergaan”, verduidelijkt de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V). Ook helpt het toestel om snel te weten te komen waar er zich drugs in een auto bevindt.

Steeds meer gedrogeerde chauffeurs

Op dit moment zijn er slechts twee drugsdetectietoestellen beschikbaar in België. Weldra komen daar twaalf extra toestellen bij: tien voor de douane en twee voor de federale politie.

En dat is een goede zaak, want volgens cijfers van het Vias (het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) is het aantal chauffeurs dat onder invloed van drugs een voertuig bestuurt, de laatste jaren fors toegenomen. Van 2014 tot 2016 werden 35 procent meer gedrogeerde chauffeurs gecontroleerd. In 2017 lag het cijfer volgens eerste schattingen nog hoger.