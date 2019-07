Stiptheidsacties op Brussels Airport: sociaal overleg bij Swissport afgesprongen

Het sociaal overleg tussen de vakbonden en directie van bagage-afhandelaar Swissport is afgesprongen. De vakbonden laten weten dat ze morgen tussen 8.00 uur en 9.00 uur 's ochtends stiptheidsacties zullen organiseren op de luchthaven van Brussels Airport. Reizigers houden best rekening met vertragingen.

De bonden hekelen de onderbemanning, aan de directie werd een ultimatum gesteld om tegen vandaag een aanwervingsplan voor te leggen zodat het tekort effectief wordt aangezuiverd. De bonden hadden eerder al aangegeven dat als er geen plan op tafel zou liggen, dat ze acties zouden volgen.

De situatie op de luchthaven is volgens de vakbonden "onhoudbaar". "Op alle diensten is er sprake van onderbemanning en bij het begin van de vakantie-uittocht zijn de werknemers reeds uitgeput. Al in januari werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront gemeld dat de huidige personeelsbezetting niet volstond om de zomer door te komen.

Verder hebben de vakbonden beslist dat ze het overleg met de directie zullen stopzetten en een beroep zullen doen op een bemiddelaar.