'Stinkstaking' in Gent is voorbij: afval wordt opgeruimd

De staking van afvalintercommunale Ivago in Gent is voorbij. Dat laten de vakbonden weten. Het vuilnis in de binnenstad wordt vandaag nog opgeruimd. Er wordt nu bekeken hoe ze de stad zo snel mogelijk kunnen opruimen.

De staking duurt al sinds maandag. De werknemers legden het werk neer omdat de directie hun vragen over een speciale hitteregeling niet wilde beantwoorden. Met de staking willen ze ook het gebrek aan respect van de directie aankaarten.

Gisteravond werd al een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie, maar dat moest nog worden goedgekeurd door het personeel. De personeelsleden wilden vanochtend zelfs niet naar binnen gaan toen de tekst werd toegelicht.

