Stijn doet de test: zijn afslankthees gevaarlijk?

Influencers pronken maar al te graag met dieetthees, maar zijn ze wel zo onschuldig als ze worden voorgesteld? VTM NIEUWS-report Stijn Defoirdt deed de test. Tien dagen dronk hij de thee, wat zijn de gevolgen?

Wetenschappers waarschuwen dan ook voor de thees. Ze werken niet en zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Vaak zijn ze gemaakt op basis van de senna-plant, die ook als laxeermiddel wordt gebruikt.

Het resultaat van de test? Na tien dagen was Stijn een kilo kwijt op de weegschaal. Alleen ging het uitsluitend om vocht en dat is dus geen blijvend gewichtsverlies. En het langdurig gebruik van de thee is zelfs gevaarlijk, waarschuwen experts.