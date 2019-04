Stier breekt penis tijdens landing MUG-helikopter

Een rundveehouder uit Houthulst wil een schadevergoeding omdat zijn dekstier onvruchtbaar is geworden bij een interventie van de MUG-helikopter.

De MUG-helikopter had twee weken geleden een dringende interventie in Houthulst en landde in de wei van de landbouwer. Net op dat moment was zijn dekstier met een koe aan het paren. Volgens de landbouwer is zijn dekstier geschrokken van het lawaai van de helikopter, en door de beweging die zijn stier maakte is zijn penis gebroken. Dat heeft een dierenarts vastgesteld.

Met een gebroken penis kan de stier geen koeien meer dekken. Daarom wil de landbouwer nu een schadevergoeding, een nieuwe dekstier kost al gauw 4.000 euro. “We weten ook wel dat dit ongewild is gebeurd, maar misschien kan de verzekering van de MUG-helikopter tussenbeide komen“, zegt Thomas Bailleul, de advocaat van de landbouwer. “Als iemand tegen je auto rijdt, betaalt de verzekering van die bestuurder ook uit. Hier zou dat toch ook moeten kunnen.”