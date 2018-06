Stiefmoeder aangehouden voor dood 2-jarige peuter

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de stiefmoeder van een tweejarig meisje aangehouden na de dood van het kind. De stiefmoeder, zelf nog maar een meisje van achttien, belde vorige donderdag de hulpdiensten: ze had het meisje bewusteloos gevonden in bad zei ze. Een dag later overleed het kind in het ziekenhuis. De stiefmoeder is vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot haar aan te houden.

In een appartementsgebouw vlakbij het station van Lebbeke bij Dendermonde vond de stiefmoeder vorige donderdag het meisje van twee bewusteloos in bad. De vader was gaan werken, zij lette op de peuter. Omdat het meisje niet meer ademde, verwittigde ze in paniek de hulpdiensten. Die konden het meisje nog reanimeren en brachten het over naar het ziekenhuis. Daar overleed het kind vrijdag.

Een verdacht overlijden vindt het parket na onderzoek van het labo en een wetsgeneesheer. Tijdens de ondervragingen van de stiefmoeder, bleek dat sommige verklaringen niet konden kloppen. Daarop besliste het parket om haar bij de onderzoeksrechter voor te leiden voor ondervraging. Later werd bekendgemaakt dat ze aangehouden wordt.