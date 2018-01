Stichting tegen Kanker hoopt dat winkels tabak bannen

Stichting tegen Kanker hoopt dat alle supermarkten de verkoop van sigaretten stoppen, na de beslissing van winkelketen Kruidvat om geen tabak meer te verkopen. “Wij hopen op een domino-effect”, zegt de Stichting aan VTM NIEUWS.

Kruidvat wil zich vooral toespitsen op gezondheidsproducten en daar passen sigaretten niet meer in. De overgang zal wel meer dan anderhalf jaar duren. Kruidvat wil zich met die beslissing profileren als een bedrijf dat volop inzet op gezondheid, maar wil ook bijdragen aan een rookvrije samenleving.

Hoe dan ook is Stichting tegen Kanker heel tevreden. “Wij vinden dat een duidelijk signaal dat een bedrijf dat belang hecht aan gezondheid, want zij verkopen veel gezondheidsproducten, zelf heeft ingezien dat de match tussen gezondheid en sigaretten verkopen niet samen gaat”, zegt Suzanne Gabriëls, tabaksexperte van de Stichting tegen Kanker.

Ze zijn vooral blij dat Kruidvat vrijwillig de beslissing heeft genomen. “Tegen 2020 is er in Nederland een uitstalverbod voor sigaretten, dus zij zouden hun rekken sowieso moeten aanpassen, maar ze gaan toch op eigen initiatief een stuk verder”, zegt Gabriëls.

Hopen dat supermarkten volgen

“Wij hopen dat andere supermarkten zullen volgen, want er zijn te veel verkooppunten in ons land. Wij hebben er wel geen actiepunt van gemaakt, we hopen vooral dat supermarkten dat vrijwillig beslissen”, zegt Gabriëls. “Eerst willen we aandringen op neutrale pakjes voor sigaretten.”

Hoe minder verkooppunten er zijn, hoe minder jongeren in contact komen met sigaretten en dat is een goeie zaak zegt Gabriëls. “Op deze manier bescherm je jongeren, want ze gaan geen sigaretten meer zien en zo niet meer in verleiding komen, hetzelfde voor mensen die proberen te stoppen of net gestopt zijn met roken."