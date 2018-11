Stewardess getuigt over ‘fume-incident’

Een stewardess getuigt anoniem aan VTM NIEUWS over een ‘fume-incident’. Bij zo’n event komt er giftige damp vrij in een vliegtuig. Eergisteren bracht VTM Nieuws uit dat de maatschappij twee van die incidenten had in drie dagen tijd. Die hebben vaak grote gevolgen, vertelt een stewardess die zo ziek is van die dampen, dat ze niet meer kan werken.

"Ik heb meerdere keren een bepaalde geur geroken aan boord”, getuigt de vrouw anoniem. “En ik kon me dan achteraf niet goed concentreren. De communicatie was ook niet goed met de collega's. Vooral chronische vermoeidheid. Soms moeilijkheden om mijn woorden te vinden, moeilijkheden om te stappen soms." De stewardess is vandaag nog steeds werkonbekwaam.

Vakbond vraagt transparantie

De vakbond eist na alle incidenten met fume-incidenten verklaringen van het managment. “Wij als ACV vandaag hebben een aanvraag ingediend om een buitengewoon, speciaal comité rond de veiligheid en preventie bij elkaar te roepen”, zegt Paul Buekenhout.” Om transparantie rond de hele actualiteit te krijgen. Wij willen graag weten hoe het in elkaar zit!"

Olielek Fume-incidenten ontstaan wanneer de lucht in een vliegtuig giftig wordt. De zuurstof in de cabine van een vliegtuig, komt rechtstreeks uit de motoren. Maar wanneer daar een klein olielek ontstaat, verspreiden de motoren niet enkel zuurstof, maar dus ook giftige dampen.

Om 'fume-incidenten' te voorkomen, moet de olie van vliegtuigmotoren na de landing binnen een exacte periode worden bijgevuld. Maar dat protocol werd in het verleden regelmatig geschonden, vertelt een ex-technicus van Brussels Airlines

(Lees verder onder de video)

Brussels Airlines wil nog steeds niet reageren voor onze camera, maar ze benadrukken dat zo'n 'fume-event' de veiligheid van een vlucht niét in gedrang brengt.