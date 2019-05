Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, is vandaag voor de raadkamer in Antwerpen verschenen. Die heeft beslist om de man verder aan te houden. Mogelijk komen er vandaag ook meer details aan het licht over de moord op Julie. Volgens zijn advocaat werkt Bakelmans "correct mee aan het onderzoek".

Bakelmans zelf was niet op de zitting aanwezig. De raadkamer besliste om zijn aanhouding te verlengen.