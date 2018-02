Stemmen voor Franstaligen gehalveerd na splitsing BHV

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde halveerde het aantal stemmen voor de Franstaligen. Dat schrijft De Standaard.

Dat het aantal stemmen voor de Franstalige partijen een duik zou nemen, na de splitsing van BHV, lag voor de hand. Sinds 2014 kunnen alleen Franstaligen in de faciliteitengemeenten in de Rand nog voor de kopstukken op de Brusselse lijsten stemmen. Een Vives-studie brengt de verdeling nu gedetailleerd in kaart.

Slechts 9 procent

Een een-op-eenvergelijking met de verkiezingen van 2010 is moeilijk, omdat de grenzen van de kieskringen niet precies overeenkomen. Maar in het arrondissement Halle-Vilvoorde althans stemde in 2010 21,2 procent voor een Franstalige lijst. In 2014 was dat nog maar 9,2 procent.

Vooral MR

In de hele Vlaamse Rand stemde bij de federale verkiezingen van 2014 14,5 procent op een Franstalige lijst. In de faciliteitengemeenten, waar men dus op de Brusselse kopstukken kan stemmen, piekt dat naar 62,4 procent. De MR steekt met kop en schouders boven de andere partijen uit.

Omgekeerd is het sinds de splitsing van BHV zo goed als onmogelijk om vanuit Brussel een Vlaamse Kamerzetel te veroveren, klinkt het.

