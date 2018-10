Stelling nabij Antwerpen-Centraal ingestort

In de Pelikaanstraat in Antwerpen, naast het Centraal Station, is een stelling ingestort. Er zijn meerdere gewonden gevallen, bevestigt de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS. Het medisch interventieteam is ter plaatse.

Het stationsgebouw is enkel bereikbaar via het Astridplein. Alle andere ingangen zijn gesloten, zodat de hulpdiensten hun werk zo snel mogelijk kunnen doen.