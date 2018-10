Stelling nabij Antwerpen-Centraal ingestort: 1 dode

In de Pelikaanstraat in Antwerpen, naast het Centraal Station, is een stelling ingestort. Daarbij zijn een dode en een zwaargewonde gevallen, bevestigt de Antwerpse politie aan VTM NIEUWS. De Civiele Bescherming is ter plaatse met honden om op zoek te gaan naar eventuele andere slachtoffers.

Het stationsgebouw is enkel bereikbaar via het Astridplein. Alle andere ingangen zijn gesloten, zodat de hulpdiensten hun werk zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. De brandweer meldt dat de operationele coördinatiefase afgekondigd is.

De stelling was opgetrokken voor een nieuwbouwwerf van Cordeel, zo bevestigt het bouwbedrijf. Hoe de stelling precies kon instorten, is nog niet duidelijk. De straat blijft tot zeker vanavond volledig afgesloten.