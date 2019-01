Steekpartij in Wilrijk: man (36) in levensgevaar

Bij een steekpartij op de Boomsesteenweg in Wilrijk is een man levensgevaarlijk verwond. Na een banale ruzie stak een 31-jarige man met een mes het slachtoffer neer, dat in kritieke toestand is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

Het voorval vond plaats aan een tankstation van Lukoil. De twee heren begonnen te ruziën en dat ontaardde. De dader trok een mes en stak de andere man in zijn buik. De dader kon worden opgepakt door de politie en wordt op dit moment verhoord.