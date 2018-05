Steekpartij in Brussel met schroevendraaier

Afgelopen maandag is rond 19.00 uur een man neergestoken in Brussel. Hij verkeerde niet in levensgevaar, maar werd naar het ziekenhuis gevoerd. De dader is nog steeds spoorloos. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS.

Na een woordenwisseling tussen een pakjesbezorger en twee mannen in een taxi, werd de pakjesbezorger maandag ter hoogte van de Lemonnierlaan in Brussel neergestoken. Hij had net een pakje geleverd en werd daarna belemmerd door een taxi.

De passagier van de taxi is uitgestapt en heeft het slachtoffer in het totaal twee keer gestoken met een schroevendraaier, waarbij éénmaal ter hoogte van de borstkas. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder van de taxi werd geïdentificeerd en werd, deze morgen, ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des konings. Volgens hem was de man die hem vergezelde zijn broer.