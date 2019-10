Steekpartij in Antwerpen: slachtoffer (88) overleden, dader opgepakt

Een 88-jarige vrouw is overleden nadat ze in Antwerpen betrokken raakte in een steekpartij. Ze zou de keel zijn overgesneden op straat. De verdachte ging op de vlucht maar werd zondagavond wellicht nog opgepakt. Dat laatste kan het parket bevestigen noch ontkrachten.

Het incident deed zich voor in de Antwerpse studentenbuurt, in de Raapstraat aan de Stadswaag. De oudere vrouw zou op straat de keel overgesneden zijn. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later zondagavond overleed. De speurders startten een onderzoek naar de dader en richtten een ruime perimeter in.

“Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag”, bevestigt Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen. “De omstandigheden worden volop onderzocht. De onderzoeksrechter heeft momenteel een communicatiestop ingevoerd in het belang van het onderzoek.”

De hoofdverdachte zou een man met Oost-Europese roots zijn, wellicht woonde hij in hetzelfde appartementsgebouw als het slachtoffer. Volgens onze informatie werd hij zondagavond na doorgedreven onderzoek nog gepakt en gearresteerd, maar dat wordt dus niet officieel bevestigd.