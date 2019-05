Steeds vaker staan studenten al voor de klas door lerarentekort

Lerarenopleidingen krijgen steeds vaker de vraag van scholen om studenten te laten inspringen om het lerarentekort op te vangen. De schrijven de kranten van Mediahuis. Daardoor geven heel wat studenten tijdens hun opleiding al zelfstandig les.

"Momenteel hebben we enkele tientallen derdejaars die voor de klas staan voor tijdelijke opdrachten. De vraag is nog veel groter, maar voor ons kan het alleen als we een goede begeleiding kunnen garanderen", zegt Veerle Vandenberghe, stagecoördinator aan de Arteveldehogeschool. Ook de hogescholen Vives, Odisee en Thomas More voelen dat lerarentekort.

Er vallen vragen te stellen bij die evolutie. "Scholen vergeten dat die studenten nog moeten groeien. Aan het begin van het derde jaar hebben ze amper een derde van het totale aantal stage-uren achter de rug. Als ze zelfstandig voor de klas staan, is er ook geen mentor die een oogje in het zeil houdt", aldus Vandenberghe.

Tot 2024 zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 nieuwe leerkrachten nodig.