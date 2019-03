Steeds populairder in ons land: de dierenkinesist

Meer en meer mensen gaan met hun huisdier naar de kinesist - geen gewone natuurlijk, maar een dierenfysiotherapeut. Die job zit in de lift: er studeren meer en meer studenten met dat diploma af, zowat dertig per jaar.

Dierenartsen verwijzen ook vaker door naar een dierenkinesist. Ze behandelen vooral honden. In vijftien jaar tijd zijn er 166 dierenfysiotherapeuten afgestudeerd. Vooral de laatste twee jaar gaat het hard en komen er gemiddeld 30 per jaar bij. Steeds meer mensen gaan ook met hun huisdier naar de kinesist. In Het Waterhof in Velm behandelen zo’n 200 honden per week. Een sessie kost dubbel zoveel als bij een kinesist voor mensen. Fysiotherapie kost bijvoorbeeld 50 euro per sessie, hydrotherapie 55 euro. En dat wordt niet terugbetaald.