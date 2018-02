Steeds minder zwartwerk in België

In de westerse wereld is de zwarte economie in vijftien jaar met een derde afgenomen. Voor België gaat het om een daling van 21,4 naar 15,4 procent, schrijft De Standaard.

De krant publiceert de berekeningen van professoren Friedrich Schneider van de universiteit in het Oostenrijkse Linz en Bernhard Boockmann van de Duitse denktank IAW. In Portugal, Spanje, Italië en Griekenland is het aandeel van de zwarte economie nog groter, maar in alle andere westerse Oeso-landen kleiner.

De auteurs van het rapport geven toe dat de cijfers schattingen zijn, omdat de zwarte economie zich per definitie aan het oog van wetenschappers onttrekt en zich dus niet laat meten. Maar de economen hebben gebruik gemaakt van de Mimic-methodologie om toch een inschatting te maken. Het letterwoord staat voor 'multiple indicators and multiple causes', en het gaat ervan uit dat de omvang van de zwarte economie te voorspellen is aan de hand van enkele indicatoren en kenmerken.

De daling in België kan te maken hebben met de opkomst van de dienstencheques en flexi-jobs, klinkt het.